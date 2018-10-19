Булирж: «Металлург» — это новый вызов в моей карьере, ко мне был большой интерес

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Михал Булирж прокомментировал переход в уральский клуб.

«Учитывая мою статистику в нынешнем сезоне, ко мне был большой интерес со стороны иностранных клубов. Я принял решение продолжить карьеру в «Металлурге», потому что это новый вызов в моей карьере. По условиям моего контракта, я мог покинуть свой клуб по завершении сезона, но Филип Пешан согласился отпустить меня сейчас. Я благодарен ему за это.

Я сильно благодарен «Либерецу» за всё, что их организация сделала для меня. Я абсолютно убеждён, что клуб ждёт светлое будущее. Я буду болеть за команду и держать пальцы скрещёнными за их успех. Я вырос в Либереце и всегда буду возвращаться домой», — цитирует Булиржа iSport.cz.