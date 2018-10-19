Мюррей вышел на четвёртое место по матчам на ноль за «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде одержал сухую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0), который ранее выиграл пять игр подряд.

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей провёл матч на ноль. Канадский вратарь отразил 38 бросков по воротам. Благодаря этому достижению Мэтт вышел на четвёртое место по шат-аутам в форме «Пингвинз», сравнявшись со шведом Йоханом Хедбергом. Рекорд принадлежит Марку-Андре Флёри — 44 «сухаря», второе место занимает Том Баррассо — 22, топ-3 замыкает Лес Бинкли — 11.

Мюррей, в прошлом сезоне пропустивший девять матчей из-за сотрясения мозга, в трёх встречах нынешнего сезона одержал две победы при коэффициенте надёжности 3,65 и проценте отражённых бросков 89,3.