Шуплер: очень хотел бы вернуться в КХЛ, но меня уже никто не позовёт

Главный тренер «Донбасса» Юлиус Шуплер рассказал об этапе карьеры в рижском «Динамо».

«Регулярно связываюсь с бывшим генеральным менеджером Нормундсом Сейейсом, который в своё время играл у меня в «Риге 2000», по возможности общаюсь с бывшим ассистентом по «Динамо» Артисом Аболсом, знаю, что он два года проработал как главный в тольятинской «Ладе», а сейчас снова помощник тренера в «Динамо». Есть много хороших друзей и знакомых, они помнят про меня, а я – про них. Каждый день захожу на сайт КХЛ, смотрю, как сыграло «Динамо» и на каком они месте в турнирной таблице. У команды было хорошее начало сезона, сейчас серия неудач, но это нормально, так как по ходу сезона всегда будут спады.

Я вообще смотрю много хоккея. У меня с собой есть устройства, благодаря которым могут смотреть всё – КХЛ, словацкую лигу, НХЛ, смотрю и чемпионат Украины по XSPORT. Но иногда от хоккея нужно и отдыхать, к тому же нельзя забывать и про подготовку своей команды к играм. Не предлагали ли вернуться в «Динамо»? Нет, по этому вопросу со мной никто не связывался. Немного жаль, ведь, тренируя «Динамо», ЦСКА и «Донбасс», я провёл в КХЛ почти 300 игр. Мне не хватает всего двух, и я очень хотел бы их провести, чтобы было круглое число, но думаю, что моё время в этом чемпионате уже прошло и в КХЛ меня никто не позовёт. Это нормально, наверняка многие смотрят и на возраст, хотя у меня ещё много сил и энергии», — цитирует Шуплера официальный сайт клуба.