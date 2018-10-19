Пешан: Булирж вернётся в «Либерец» из КХЛ более сильным и опытным игроком

Спортивный директор «Либереца» Филип Пешан прокомментировал переход нападающего Михаила Булиржа в магнитогорский «Металлург».

«Безусловно, уход Булиржа — это тяжёлый удар по нашей линии нападения. На нём, Квапиле и Ленце держалась наша атака. Но мы не хотим препятствовать развитию карьеры Михала. Уверен, что после хорошего заграничного путешествия Булирж вернётся в «Либерец» более сильным и опытным игроком. Мы желаем удачи Михалу в КХЛ», — цитирует Пешана iSport.cz.

В нынешнем сезоне 27-летний Булирж является лучшим снайпером Экстралиги. В 11 матчах регулярного чемпионата Михал забросил 13 шайб и сделал 3 результативные передачи. За время своей карьеры Булирж никогда не выступал за пределами Чехии. В минувшем сезоне Михал дебютировал в составе национальной команды, сыграв два матча на этапе Евротура.