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Форвард «Салавата» Антон Бурдасов дисквалифицирован на один матч

Форвард «Салавата» Антон Бурдасов дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий уфимского клуба в концовке матча с казанским «Ак Барсом» бросил бутылку в сторону судей. Форвард получил дисциплинарный штраф «10+20» и покинул площадку. Форвард был недоволен удалением Филипа Ларсена, затеяв спор с арбитрами и получив от них 10 минут штрафа. Уходя со льда, хоккеист развернулся и бросил бутылку в сторону судей.

«В соответствии с п. 4.2.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан вторым и каждым последующим ДКИ (20 минут) в одном матче», то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов пропустит ближайший матч по итогам встречи в Казани 18 октября», — сказано в официальном заявлении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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