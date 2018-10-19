Оступится ли «Автомобилист» в Череповце и другой матч дня

Сегодня, 19 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Северсталь»— «Автомобилист»;

— «ХК «Сочи» — ЦСКА.

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«Автомобилист» подходит к предстоящей игре, имея в своём пассиве первое поражение в сезоне, которое прервало 18-матчевую победную серию. Подопечные Андрея Мартемьянова продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.