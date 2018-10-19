Коваленко: зарплаты сотрудников профсоюза сокращены на 20%, это касается и меня

Глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко рассказал о последних новостях организации.

«Около 70% наших хоккеистов подтвердили своё членство в профсоюзе. Тем не менее, учитывая некоторое сокращение как численности нашей организации, так и зарплат в ведущих хоккейных лигах, мы оптимизируем наш бюджет. Мной как главой профсоюза принято решение о сокращении с 1 ноября окладов наших сотрудников в среднем на 20%, это же касается и моей зарплаты. Кроме того закрываем офис в Москве, а вся тяжесть работы ляжет на наши офисы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

10 лет назад на заре профсоюза у нас было три сотрудника — юрист, я и мой заместитель, но мы сумели доказать свою эффективность, организация уверенно развивалась. Сейчас мы тоже находимся на том этапе, когда пришло время сделать перезагрузку и в чём-то заново стартовать. Сокращения штатов у нас пока не предвидится, но каждый сотрудник организации понимает, что нужно прибавлять в нашей работе. В любом случае чувствуем поддержку наших игроков и уверены, что перспективы у профсоюза очень хорошие», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.