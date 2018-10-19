Епанчинцев — об отставке: такова жизнь тренера, в игре были шероховатости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал свой уход с должности.

«Самое главное – то, что команда впервые за семь лет вышла в плей-офф и сейчас она идёт в кубковой зоне. Понятно, что были шероховатости в игре. Нет стабильности, череда поражений сменяется серией побед. Но команда идёт в зоне плей-офф. Хотел бы сказать слова благодарности руководству клуба, в частности Алексею Юрьевичу Жамнову, за понимание и доверие. Такова жизнь тренера. Решение оставить Уланова приняло руководство, я здесь ничего не комментирую. Всегда открыт для предложений. Будем думать, но пока хотел бы неделю-другую отдохнуть», — сказал Епанчинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне «Спартак» одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Вчера, 18 октября, красно-белые в домашнем матче проиграли рижскому «Динамо» (2:3). Завтра, 20 октября, «Спартак» проведёт матч регулярного чемпионата со «Слованом».