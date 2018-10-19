Коновалов: зачем тратить нервы, эмоции на людей из социальных сетей?

Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов назвал самый трудный матч в нынешнем чемпионате и поделился мнением о критике в Интернете.

«Самый сложный матч был со СКА, ведь это лидер чемпионата. Тем приятнее было взять два очка. Спасибо ребятам за это. Когда играешь — не думаешь, сколько раз бросили по твоим воротам — 10, 20 или 38 раз — просто стараешься отразить каждый бросок, идёшь к своей цели. По-другому не выигрываются большие матчи. Некоторые иногда говорят, что я не уверен в себе, а я в тот момент как раз уверен, бывает и наоборот… Особенного волнения перед той игрой действительно не было. После домашней победы над «Ак Барсом» уверенности в своих силах прибавилось.

Наверное, кому-то нужно непременно слышать слова поддержки, а я не люблю эти сопли, банальности… Любой после неудачных матчей будет переживать. Но профессионал как раз и отличается тем, что на следующий день выходит на новую игру и не оглядывается на вчерашние промахи. Сыграл плохо — тебя отругают, выдаёшь хороший матч — эти люди тут же «переобуваются». Стараюсь не обращать внимания на такую «критику». Не люблю, когда кто-то из близких пытается кому-то что-то доказать. Зачем тратить нервы, эмоции на людей из социальных сетей? Болельщики вправе высказывать своё мнение, поэтому родственников я постоянно ругаю, если они вступают в перепалки», — цитирует Коновалова официальный сайт КХЛ.