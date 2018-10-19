ФХР заявила, что Алексей Жамнов продолжит работу в сборной России

Федерация хоккея России заявила, что назначение старшего тренера сборной России и главы скаутской службы ФХР Алексея Жамнова тренером «Спартака» не повлияет на его работу в национальной команде.

Напомним, сегодня, 19 октября, руководство «Спартака» освободило от должности главного тренера Вадима Епанчинцева. В тренерский штаб красно-белых войдут генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, а также завершивший в прошлом сезоне карьеру защитник Максим Соловьёв.

В нынешнем сезоне «Спартак» одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Вчера, 18 октября, красно-белые в домашнем матче проиграли рижскому «Динамо» (2:3). Завтра, 20 октября, «Спартак» проведёт матч регулярного чемпионата со «Слованом».