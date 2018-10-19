Прохоркин — об ОИ-2018: Олимпиада была ненастоящая. Что себе врать?

Нападающий СКА Николай Прохоркин, ставший олимпийским чемпионом 2018 года, поделился мнением об уровне конкуренции на турнире.

«Олимпиада была ненастоящей? Это правда. Что себе врать? Понятно, что мы выиграли. Была хорошая Олимпиада, европейцы сильные. Меня очень удивили немцы, потому что была крепкая команда. Но хочется ту Олимпиаду, куда приедут все самые сильные, это праздник. Когда будут энхаэловцы, полные составы, вот такую Олимпиаду выиграть круто.

Конечно, мы сделали большой шаг для российского хоккея. Сейчас работа идёт, хоккей будет только развиваться. Сейчас говорят, что была неполноценная Олимпиада, но мы тут тоже ни при чём. Нас допустили — мы выиграли. Мы сделали всё, что нужно было», — сказал Прохоркин в эфире передачи «Игра в тело».