«Виннипег» перевёл форварда Весалайнена в фарм-клуб в АХЛ

19-летний финский форвард «Виннипег Джетс» Кристиан Весалайнен был переведён в фарм-клуб АХЛ «Манитоба Муус».

Весалайнен дебютировал в НХЛ в первом матче своей команды в нынешнем сезоне 4 октября в игре с «Сент-Луис Блюз». В том же матче финн набрал своё первое очко в лиге, отдав результативную передачу.

В Канаду Весалайнен переехал после того, как в прошлом сезоне выиграл чемпионат Финляндии в составе клуба «Кярпат». В минувшем сезоне он принял участие в 49 матчах регулярного сезона чемпионата Финляндии и забросил 22 шайбы. Кроме того, финн отдал 21 передачу, став шестым в финской лиге по результативности.

Весалайнен был выбран «Виннипегом» в первом раунде под 24-м номером драфта в 2017 году.