Супруга Овечкина опубликовала фотографию двухмесячного сына

Настасья Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала фото их двухмесячного сына Сергея. Супруги впервые показали фото ребёнка, родившегося 18 августа.

На опубликованной в «инстаграме» фотографии Овечкин и его супруга держат ребёнка на фоне камина. Фотографию Шубская сопроводила подписью «2 месяца» и сердечком.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шубской.

Ранее супруги пытались не афишировать беременность Настасьи. После рождения первенца Овечкин и Шубская не публиковали фотографии малыша, родившегося в США.

В прошлом сезоне Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. «Вашингтон» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Вегас Голден Найтс». В текущем сезоне «Вашингтон» в Восточной конференции после шести сыгранных матчей занимает 10-е место.