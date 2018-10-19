Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» – «Алавес»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЦСКА обыграл «Сочи» по буллитам

ЦСКА обыграл «Сочи» по буллитам
Хоккей / КХЛ

ЦСКА переиграл ХК «Сочи» в гостях. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1, москвичи оказались сильнее в серии буллитов.

Гости открыли счёт на 23-й минуте, шайбу забросил Константин Окулов. Сочинцы в третьем периоде смогли уйти от поражения благодаря точному броску Шона Коллинза. В овертайме ни одна из команд не смогла забросить шайбу, а в серии буллитов ЦСКА реализовал три попытки против одного броска «Сочи». В составе ЦСКА точные броски нанесли Окулов, Линден Вей и Антон Слепышев. У «Сочи» единственную шайбу в серии буллитов забросил Шон Коллинз.

Это уже 12-я победа ЦСКА в нынешнем сезоне. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице КХЛ. Сочи после 20 проведённых матчей — на 12-м месте.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Окулов (Робинсон) – 23:43 (5x5), 1:1 – Коллинз (Йокипакка) – 42:06 (5x5), 1:2 – Слепышев – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент