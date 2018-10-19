ЦСКА обыграл «Сочи» по буллитам

ЦСКА переиграл ХК «Сочи» в гостях. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1, москвичи оказались сильнее в серии буллитов.

Гости открыли счёт на 23-й минуте, шайбу забросил Константин Окулов. Сочинцы в третьем периоде смогли уйти от поражения благодаря точному броску Шона Коллинза. В овертайме ни одна из команд не смогла забросить шайбу, а в серии буллитов ЦСКА реализовал три попытки против одного броска «Сочи». В составе ЦСКА точные броски нанесли Окулов, Линден Вей и Антон Слепышев. У «Сочи» единственную шайбу в серии буллитов забросил Шон Коллинз.

Это уже 12-я победа ЦСКА в нынешнем сезоне. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице КХЛ. Сочи после 20 проведённых матчей — на 12-м месте.