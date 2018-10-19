Мартемьянов: «Автомобилист» не зацикливается на сериях

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от победы в матче КХЛ с «Северсталью» (3:1).

«Хотел поблагодарить команду за проявленную стойкость. Очень тяжёлый матч. «Северсталь» отличается напористостью, характером. Сегодня они это показали. Мы достойно сдержали натиск в зоне атаки, оборонялись не совсем так, как мы хотим, но ударные звенья в большинстве сделали результат. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу.

Начинаем ли новую победную серию? Мы на сериях не зацикливаемся, готовимся к каждому матчу. Следующий соперник у нас тоже не подарок», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, ранее клуб из Екатеринбурга одержал 18 побед подряд. Серия «Автомобилиста» закончилась домашним поражением от «Барыса».