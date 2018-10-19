Гераськин: игроки «Северстали» мало бросают, потому что хотят сыграть красивее

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3).

«Не знаю, чего не хватило, в третьем периоде хорошо играли, во многом переигрывали. Не понимаю, почему не можем так начинать матч, будем разбираться. Сейчас в раздевалке поговорили с командой, думаю, на следующую игру будет совсем другой коллектив.

Мало бросают нападающие? Это не боязнь, хотим сыграть покрасивее, лишний раз отдать пас вместо броска. Надо больше доставлять шайбу на ворота, играть как можно проще. Закрывать вратаря, копать, «доедать» шайбу на пятаке. Будем работать.

С Юньковым приятно играть: опытный, много подсказывает, так же, как и Юра Трубачёв. Без разницы, с кем поставит тренер, всё равно надо выходить и играть. У нас сложилась такая тройка, неплохо получается, надеемся, в следующем матче будет ещё лучше», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.