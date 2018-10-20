Зубов: «Сочи» рад и одному очку в матче с ЦСКА

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сидели в засаде, ждали, что нам покажет соперник, и соперник нам позволил вернуться в игру, создавать моменты, но не получилось у нас взять полноценные два очка. Что есть, то есть, мы и одному очку рады.

Стала ли драка во втором периоде переломным моментом? Не скажу, что это был перелом. То, что эмоции выплёскиваются после таких эпизодов – это всегда происходит.

То ли это драка, то ли это силовой прием. Да, мы где-то взвинтили темп, но я не скажу, что мы переломили ход встречи», — цитирует Зубова пресс-служба ХК «Сочи».

Эта победа стала для ЦСКА уже 12-й в нынешнем сезоне. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» после 20 проведённых матчей располагается на 12-й строчке общей турнирной таблицы.