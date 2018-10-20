Боченски: с Бойдом и Фрэттином стараемся вернуть показатели лучшей тройки в лиге

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски оценил старт сезона для команды, а также прокомментировал возвращение в астанинский клуб нападающего Дастина Бойда.

«Я думаю, что у нас были хорошие моменты, когда мы могли доказать, что относимся к командам самого высокого уровня, но были и такие матчи, когда мы ничего хорошего не показывали, недостаточно старались. Думаю, постепенно мы начинаем играть всё лучше и лучше — этот прогресс очень заметен. Лично мне нужно время, чтобы вновь уверенно почувствовать себя на льду, ведь я пропустил весь прошлый сезон. Как и вся команда, с каждым разом я стараюсь играть всё лучше и лучше.

Бойд? Да, хорошо, что Дастин вернулся, нам нужно заново притереться друг к другу. Раньше нам было весело вместе, мы отлично играли на протяжении многих лет, и теперь нужно вновь добиться такой игры. У нас была отличная связка, а теперь ещё в нашем звене и Фрэттин есть. Мы изо всех сил стараемся вернуть показатели лучшей тройки в лиге», — приводят слова Боченски «Известия».