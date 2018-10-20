Хелльберг: мы с Шестёркиным мотивируем друг друга быть лучше

Шведский вратарь СКА Магнус Хелльберг рассказал о конкуренции с голкипером Игорем Шестёркиным за место в стартовом составе команды.

«Разумеется, всегда хочется сыграть столько матчей, сколько твоё состояние позволяет. Думаю, что и я, и Игорь хотим выходить на лёд как можно чаще. Игорь — прекрасный голкипер, но и себя я считаю хорошим вратарём. В продолжительном и сложном сезоне хорошо иметь двух качественных голкиперов.

Думаю, что наш с Игорем тандем проявляет себя очень хорошо. Мы становимся лучше с каждым днем, много работаем и мотивируем друг друга быть лучше. Команда от этого только выигрывает. У нас же есть больше времени на передышку между матчами. В прошлом сезоне я за «Куньлунь» и сборную Швеции сыграл больше 80 матчей! Это тяжеловато. Сейчас, когда я получаю шанс, стараюсь сделать всё, чтобы команда победила. Игорь делает тоже самое. Сезон-то долгий!

Наш рекорд? Нет, это не из тех тем, на которые мы ним разговариваем (смеется). Но я видел в соцсетях, что об этом много говорят. Это очень забавно, значит наша команда сделала нечто очень крутое! Однако это не только достижение меня и Игоря. Вся наша защита работала на этот результат. Я действительно счастлив от того, как СКА обороняется в последние несколько недель. Всегда приятно бить рекорды!», — приводит слова Хелльберга «Спорт день за днём».