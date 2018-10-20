«Вашингтон» — «Флорида»: Овечкин провёл сокрушительный силовой приём на Баркове

«Вашингтон Кэпиталз», действующий обладатель Кубка Стэнли, принимает на своём льду «Флорида Пантерз» (завершился овертайм, счёт равный — 5:5). Российский нападающий хозяев Александр Овечкин провёл сокрушительный силовой приём на форварде «пантер» Александре Баркове.

Незадолго до конца третьего периода россиянин жестко встретил в чужой зоне капитана «Флориды», опрокинув его на лёд и не дав завладеть ему шайбой.

Видео силового приёма Овечкина доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард набрал 9 (6+3) баллов за результативность. Всего в НХЛ россиянин отметился 1131 (613+518) баллами за результативность в 1009 матчах.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли.