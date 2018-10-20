«Даллас» без Радулова проиграл «Миннесоте» и потерпел третье поражение подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

Счёт был открыт только в начале третьего периода, отличился форвард хозяев Джейсон Спецца. На 50-й минуте Мэтт Дамба восстановил равновесие, а Райан Сутер вскоре вывел гостей вперёд. Точку в матче поставил Зак Паризе.

Нападающие «Далласа» Александр Радулов и Валерий Ничушкин участия во встрече не принимали.

Для клуба из Техаса это четвёртое поражение в пяти последних матчах, команда с шестью очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Для «Миннесоты» (8) это вторая победа подряд, которая подняла их на восьмую позицию.