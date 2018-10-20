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«Даллас» без Радулова проиграл «Миннесоте» и потерпел третье поражение подряд

«Даллас» без Радулова проиграл «Миннесоте» и потерпел третье поражение подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

Счёт был открыт только в начале третьего периода, отличился форвард хозяев Джейсон Спецца. На 50-й минуте Мэтт Дамба восстановил равновесие, а Райан Сутер вскоре вывел гостей вперёд. Точку в матче поставил Зак Паризе.

Нападающие «Далласа» Александр Радулов и Валерий Ничушкин участия во встрече не принимали.

Для клуба из Техаса это четвёртое поражение в пяти последних матчах, команда с шестью очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Для «Миннесоты» (8) это вторая победа подряд, которая подняла их на восьмую позицию.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 3
0:0, 0:0, 1:3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Спецца (Хейсканен, Шор) – 40:36 (5x5), 1:1 – Дамба (Гранлунд, Паризе) – 49:37 (5x5), 1:2 – Сутер (Стаал, Цукер) – 52:54 (5x5), 1:3 – Паризе (Сутер) – 59:00 (en)
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