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«Нэшвилл» взял реванш у «Калгари»

«Нэшвилл» взял реванш у «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» одержал выездную победу над «Калгари Флэймз» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Напомним, команды встречались 10 октября, тогда «огоньки» оказались сильнее со счётом 3:0.

Форвард гостей Райан Джохансен уже на 51-й секунде открыл счёт, но в концовке стартового периода Элиас Линдхольм восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка «Нэшвилл» усилиями Крэйга Смита вновь вышел вперёд, и снова хозяева отыгрались – отличился Мэттью Ткачук. Команды ещё раз обменялись заброшенными шайбами – на гол Кевина Фиалы точным броском ответил Сэм Беннетт.

На 46-й минуте гости в четвёртый раз вышли вперёд, отличился Зак Риналдо – «Калгари» отыграться не удалось, а точку в матче поставил Филип Форсберг, поразив пустые ворота.

«Хищники» одержали шестую победу в сехоне и вышли на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, у них 12 очков. «Калгари» (8) – шестой.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3 : 5
1:1, 1:2, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Джохансен (Форсберг, Эллис) – 00:51 (5x5), 1:1 – Линдхольм (Годро, Джордано) – 18:43 (5x5), 1:2 – Смит (Туррис, Фиала) – 24:09 (5x5), 2:2 – Ткачук (Линдхольм, Джордано) – 32:51 (5x4), 2:3 – Фиала (Эллис, Туррис) – 34:23 (5x4), 3:3 – Беннетт (Райан, Стоун) – 42:20 (5x5), 3:4 – Риналдо (Вебер) – 46:31 (5x5), 3:5 – Форсберг – 59:28 (en)
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