«Нэшвилл» взял реванш у «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» одержал выездную победу над «Калгари Флэймз» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Напомним, команды встречались 10 октября, тогда «огоньки» оказались сильнее со счётом 3:0.



Форвард гостей Райан Джохансен уже на 51-й секунде открыл счёт, но в концовке стартового периода Элиас Линдхольм восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка «Нэшвилл» усилиями Крэйга Смита вновь вышел вперёд, и снова хозяева отыгрались – отличился Мэттью Ткачук. Команды ещё раз обменялись заброшенными шайбами – на гол Кевина Фиалы точным броском ответил Сэм Беннетт.



На 46-й минуте гости в четвёртый раз вышли вперёд, отличился Зак Риналдо – «Калгари» отыграться не удалось, а точку в матче поставил Филип Форсберг, поразив пустые ворота.



«Хищники» одержали шестую победу в сехоне и вышли на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, у них 12 очков. «Калгари» (8) – шестой.