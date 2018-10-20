«Вегас» подписал новый контракт с Таком на $ 33,25 млн

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» подписал новый контракт с нападающим Алексом Таком, информирует официальный сайт команды. 22-летний форвард поставил подпись под контрактом на семь лет и $ 33,25 млн.



В этом сезоне Так еще не сыграл ни одного матча из-за травмы нижней части тела, а в прошлом чемпионате нападающий установил личные рекорды по заброшенным шайбам (15), голевым передачам (22) и набранным очкам (37), сыграв 78 матчей. В 20 встречах розыгрыша Кубка Стэнли Так записал на свой счет 10 (6+4) очков.



Летом следующего года у Така истекает срок действия трехлетнего контракта новичка, который он подписал 13 апреля 2016 года с «Миннесотой Уайлд». Прошлым летом «Миннесота» обменяла Така в «Вегас».