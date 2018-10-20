Так — о новом контракте на $ 33,25 млн: улыбался во весь рот ещё до подписи

Нападающий Алекс Так прокомментировал подписание нового контракта с клубом «Вегас Голден Найтс» на семь лет и $ 33,25 млн.



«Это стало небольшим сюрпризом. Я встретился с генеральным менеджером Джорджем Макфи, и он сказал, что хочет продлить контракт. Я был очень счастлив ещё до того, как поставил подпись, и улыбался во весь рот. На самом деле, я много работал, чтобы это произошло. Теперь в жизни всё связано с „Голден Найтс“. Я часть этой замечательной команды на долгое время. Здесь по-настоящему началась моя карьера в НХЛ. Семь лет — это очень хорошо. Если честно, я очень благодарен.



Это особенное, феноменальное место. Не знаю, сколько еще слов смогу подобрать, чтобы описать его. Чувствую здесь себя как дома. Этот город полностью соответствует моему характеру, здесь есть все, чего бы я хотел от жизни. Тут потрясающие болельщики. Они поддерживают нас на тренировках и играх», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

«Вегас» подписал новый контракт с Таком на $ 33,25 млн