Фридман: в «Коламбусе» разочарованы, что говорят только о Панарине и Бобровском

Известный обозреватель Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации в «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, российские лидеры клуба — вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин — заявили, что могут отказаться от продления контрактов с клубом.



«Руководство „Коламбуса“ пока просто наблюдает за ситуацией. Не могу сказать, что именно там произойдёт. Знаю, что в клубе недовольны огромным количеством слухов, большая часть которых не соответствует действительности. В „Коламбусе“ разочарованы, что о клубе говорят только в рамках ситуации Панарин — Бобровский.



Другие клубы? Они просто пытаются понять, что «Блю Джекетс» попытаются сделать с этими парнями», — сказал Фридман.

Когда обменяют Панарина. Интриги сезона НХЛ Ждать осталось недолго.