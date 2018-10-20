Пастрняк — об удачном старте сезона: с детства знал, что я техничный игрок

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением об удачном старте чемпионата. В семи матчах нынешнего сезона 22-летний нападающий записал в актив 11 (8+3) баллов.



«Работы было проделано много, особенно за последние четыре года. Очень большую роль играют опыт и уверенность. Каждый год стараюсь становиться лучше. С детства знал, что являюсь техничным игроком. Мне всегда нравилось забивать голы и быть именно таким типом форварда. С тех пор как пришел в НХЛ, я над этим, конечно, работал, но вообще, занимаюсь этим всю жизнь», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»