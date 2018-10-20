«Куньлунь» отправил Рока Тичара в список отказов

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» отправил словенского нападающего Рока Тичара в список отказов, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. В ближайшие 48 часов форварда может забрать любой клуб Континентальной хоккейной лиги.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 29-летний Тичар принял участие в 12 матчах, сумев записать в актив только две результативных передачи при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 13 минут за игру.



Напомним, в прошлом сезоне Тичар сменил три команды в КХЛ, успев поиграть за екатеринбургский «Автомобилист», нижегородское «Торпедо» и новосибирскую «Сибирь».



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