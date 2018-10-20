Известный тренер Олег Знарок провёл тренировку в клубе латвийской лиги «Земгале», информирует Jelgavas Vestnesis.



В настоящий момент 55-летний специалист без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона. В ходе нынешнего чемпионата имя опытного специалиста связывали с минским и московским «Динамо».



Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (дважды — с московским «Динамо», один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).



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