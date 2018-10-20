Врана спародировал Кузнецова, поздравив самого себя

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли после заброшенной шайбы в матче с «Флоридой Пантерз» (5:6 Б) не заметил протянутой для поздравления руки Якуба Враны. Чешский форвард не растерялся, стукнул крагами друг о друга и рассмеялся.



Стоит отметить, что это не первый подобный случай с Бреттом Коннолли. В прошлом чемпионате он не заметил протянутую руку российского нападающего Евгения Кузнецова, которому также пришлось поздравлять самого себя.

Посмотреть видео также можно на официальном YouTube канале Национальной хоккейной лиги.



Голами в составе хозяев отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём, у гостей – Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо. Также на счету последнего победный буллит.