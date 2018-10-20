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«Нефтехимик» одолел «Куньлунь», вытеснив из зоны плей-офф

«Нефтехимик» одолел «Куньлунь», вытеснив из зоны плей-офф
Хоккей / КХЛ

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 2:4. «Нефтехимик» впервые в истории обыграл «Куньлунь» в гостях.

К 24-й минуте подопечные Юсси Таполы обеспечили преимущество в две шайбы: точные броски в актив сумели записать Брэндон Ип и Олли Палола. До конца второго периода гости сравняли счёт усилиями Павла Куликова и Андрея Сергеева. В третье периоде у «Нефтехимика» голы забили Микаэль Руохомаа и Марат Хайруллин, принеся команде победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 4
1:0, 1:2, 0:2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Ип (Сен-Пьер, Латта) – 17:47 (5x5), 2:0 – Палола (Кундратек, Витасек) – 23:39 (5x5), 2:1 – Куликов (Брынцев, Шарипзянов) – 25:47 (5x4), 2:2 – Падакин (Полашек, Нестрашил) – 38:14 (5x5), 2:3 – Руохомаа (Полашек, Падакин) – 43:42 (5x4), 2:4 – Хайруллин (Руохомаа, Брынцев) – 46:33 (6x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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