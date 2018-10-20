«Нефтехимик» одолел «Куньлунь», вытеснив из зоны плей-офф

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 2:4. «Нефтехимик» впервые в истории обыграл «Куньлунь» в гостях.



К 24-й минуте подопечные Юсси Таполы обеспечили преимущество в две шайбы: точные броски в актив сумели записать Брэндон Ип и Олли Палола. До конца второго периода гости сравняли счёт усилиями Павла Куликова и Андрея Сергеева. В третье периоде у «Нефтехимика» голы забили Микаэль Руохомаа и Марат Хайруллин, принеся команде победу.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19