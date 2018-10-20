Рирден: у «Вашингтона» не получается перенять энергетику финала Кубка Стэнли

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился впечатлениями от проигранного матча с «Флоридой Пантерз (5:6 Б).



«Как бы ты ни старался перенять энергетику, которая была у команды в седьмом финальном матче Кубка Стэнли, не получается. Это не плей-офф. Но, как уже говорил, нужно быть готовым к каждому матчу. В противном случае эта лига слишком хороша для тебя», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Голами в составе хозяев отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём, у гостей – Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо. Также на счету последнего победный буллит.