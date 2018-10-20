Тапола: Тичар не показывал нужной игры, а «Куньлуню» нужны кадровые решения

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4) и рассказал о причинах отправки Рока Тичара в список отказов.



«Для нас хорошо сложилось начало игры, мы повели в счёте. Но также нам пришлось играть в меньшинстве в первом периоде — это отняло много сил и энергии. Вообще, сейчас не самый удачный день, чтобы играть после долгого выезда, у нас третий день акклиматизации. В любом случае, наша игра была не на том уровне, которого нам бы хотелось.



Рок Тичар? Он не показывал ту игру, на которую мы рассчитывали. И нам нужно сейчас принимать некоторые кадровые решения, вносить изменения в состав. В этом вся причина», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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