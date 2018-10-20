Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» – «Леванте»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Назаров: до конца сезона положение у всех исправится и все поменяется

Назаров: до конца сезона положение у всех исправится и все поменяется
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во-первых, хочу поблагодарить ребят, тяжелый у нас выезд начался. Сегодня играли две команды, которые бьются за плей-офф. Нам сегодня немного повезло — выиграли матч. Но впереди ещё много игр, сезон длинный, думаю, положение у всех исправится и все поменяется.

Полашек? Он вернулся, травмы нет, думаю, небольшой ушиб», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Нефтехимик» одолел «Куньлунь», вытеснив из зоны плей-офф

К 24-й минуте подопечные Юсси Таполы обеспечили преимущество в две шайбы: точные броски в актив сумели записать Брэндон Ип и Олли Палола. До конца второго периода гости сравняли счёт усилиями Павла Куликова и Андрея Сергеева. В третье периоде у «Нефтехимика» голы забили Микаэль Руохомаа и Марат Хайруллин, принеся команде победу.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент