Назаров: до конца сезона положение у всех исправится и все поменяется

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Во-первых, хочу поблагодарить ребят, тяжелый у нас выезд начался. Сегодня играли две команды, которые бьются за плей-офф. Нам сегодня немного повезло — выиграли матч. Но впереди ещё много игр, сезон длинный, думаю, положение у всех исправится и все поменяется.



Полашек? Он вернулся, травмы нет, думаю, небольшой ушиб», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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К 24-й минуте подопечные Юсси Таполы обеспечили преимущество в две шайбы: точные броски в актив сумели записать Брэндон Ип и Олли Палола. До конца второго периода гости сравняли счёт усилиями Павла Куликова и Андрея Сергеева. В третье периоде у «Нефтехимика» голы забили Микаэль Руохомаа и Марат Хайруллин, принеся команде победу.