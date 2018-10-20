Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Авангарда» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 14:30 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Шинин, Кравцов — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Петров, Шаров — Полыгалов — Глинкин;
Исаев — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;
Желдаков, Бергстрём — Стоу — Шолохов, Тридчиков.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;
Франсон — Мартынов, Фисенко — Стась — Петров;
Заседа, Верстиг — Деарне — Кошелев, Тальбо.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Трактор» — «Авангард»: в состав гостей вернулся Кошелев