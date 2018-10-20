«Трактор» — «Авангард»: в состав гостей вернулся Кошелев

Стали известны составы челябинского «Трактора» и «Авангарда» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 14:30 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Шинин, Кравцов — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Петров, Шаров — Полыгалов — Глинкин;

Исаев — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;

Желдаков, Бергстрём — Стоу — Шолохов, Тридчиков.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;

Франсон — Мартынов, Фисенко — Стась — Петров;

Заседа, Верстиг — Деарне — Кошелев, Тальбо.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19