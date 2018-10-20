Малкин: большой минус «Питтсбурга» — слабая игра с аутсайдерами

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о недостатках игры команды.



«Мы слабо играем с аутсайдерами? „Да, это наш большой минус. Против команд со звездами и хорошим большинством мы настраиваемся очень здорово. Другое дело с клубами типа “Монреаля» или «Ванкувера». Там ребята выходят и работают — может, у них нет таких звезд, но все четыре звена пашут на льду. Мы начинаем думать, что спокойно их обыграем. Но так уже не работает.



Игра Юусо Рииколы? Это его первый сезон. Конечно, не будет просто. Заметно, что он хорошо катается и видит поляну. Пока, мне кажется, надо втянуться в НХЛ, он провел только четыре матча в лиге. Но думаю, из Рииколы может получиться очень хороший, даже элитный защитник. Главное — слушаться тренера Сергея Гончара, других наставников. Все дадут ценные советы. А дальше все зависит от самого Юусо. И желаю обойтись без травм", — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.