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«Сибирь» — «Динамо» Мн: гости заменили Энрота после четвёртого гола

«Сибирь» — «Динамо» Мн: гости заменили Энрота после четвёртого гола
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и минского «Динамо» команда гостей решила заменить голкипера. Юнас Энрот покинул ворота белорусского клуба после четырёх пропущенных шайб, на замену вышел голкипер Михаил Карнаухов.

В матче продолжается второй период, счёт 5:0 в пользу подопечных Александра Андриевского. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Дмитрий Саюстов, Павел Ткаченко, Евгений Бодров, Николай Демидов и Данил Романцев.

Посмотреть видео заброшенной шайбы, после которой Энрот был заменён, также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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