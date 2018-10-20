Крейчи: не хочу сравнивать Пастрняка с Ягром, они в разных категориях

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился мнением об игре партнёра по команде, форварда Давида Пастрняка.



«Не стал бы сравнивать Пастрняка с Ягром. Ягр есть Ягр. Думаю, Пастрняк будет известен как Давид Пастрняк. Один из величайших хоккеистов, особенно из Чехии. Но с Ягром я бы их не сравнивал. Я бы поместил их в разные категории, и никого бы и близко с ними не поставил.



Ожидал ли от Пастрняка такой игры? Если честно, скорее нет. Знал, что он очень талантливый, но если посмотреть на его первые два сезона, он совершил очень большой шаг вперед. Техника у него была всегда, но летом он очень много работает, и его бросок стал куда лучше. А теперь он еще обладает уверенностью, что вкупе с броском и техникой делает его игроком, которого сложно остановить», — цитирует Крейчи официальный сайт НХЛ.