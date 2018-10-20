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«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало пятым в шести матчах

«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало пятым в шести матчах
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу в матче с «Авангардом», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли проиграли пять из последних шести матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на 25-й минуте счёт открыла команда хозяев: точный бросок в актив записал Игорь Полыгалов. В середине третьего периода подопечные Боба Хартли сумели отыграться благодаря голу Кирилла Петрова. Встреча добралась до овертайма, где победу «Трактору» принесла заброшенная шайба Полыгалова, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Авангард
Омск
1:0 – Полыгалов (Энлунд, Шаров) – 24:18 (5x5), 1:1 – Петров – 49:15 (5x5), 2:1 – Полыгалов (Шаров) – 61:10 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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