«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало пятым в шести матчах

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу в матче с «Авангардом», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли проиграли пять из последних шести матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, на 25-й минуте счёт открыла команда хозяев: точный бросок в актив записал Игорь Полыгалов. В середине третьего периода подопечные Боба Хартли сумели отыграться благодаря голу Кирилла Петрова. Встреча добралась до овертайма, где победу «Трактору» принесла заброшенная шайба Полыгалова, оформившего дубль.

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