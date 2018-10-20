Ткаченко: в Минске «Сибирь» обделалась, а сегодня грамотно сыграла в обороне

Нападающий «Сибири» Павел Ткаченко прокомментировал победу над минским «Динамо» (6:0).



«У нас был перерыв после Челябинска, чтобы подготовиться. Ребята быстро забили, мне повезло с прострелом. А когда забиваешь, играется легче. Нашей пятёрке доверили большинство, потому что у первых спецбригад не пошло. И если поначалу складывалось у нас неплохо, то последнюю попытку лично я испортил.



Мы начали строго играть в обороне. В Магнитогорске и Челябинске в первом периоде был полный провал, и нас просто прощали. Тогда мы давали соперниками спокойно раскатиться. Сегодня мы этого старались не делать. Грамотно сыграли в обороне, и Тейлор потащил.



Когда играли с «Динамо» в Минске, тренер говорил, что игра принципиальная. Но мы вышли и обделались. Сегодня никто ничего не говорил, все всё понимали. Прежде всего, нам нужны очки», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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