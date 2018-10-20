Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — СПАЛ
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЦСКА лидирует среди московских команд по посещаемости

ЦСКА лидирует среди московских команд по посещаемости
Хоккей / КХЛ

ЦСКА занимает первое место среди московских клубов Континентальной хоккейной лиги по посещаемости, информирует официальный сайт «армейцев».

Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19

С начала регулярного чемпионата подопечные Игоря Никитина провели семь домашних матчей, которые в общей сложности посетили 55 324 зрителя (средний показатель — 7903).

«Спартак», также выступающий на «ЦСКА-Арене», собирает на домашних матчах в среднем 7358 болельщиков, а «Динамо», проводящее домашние игры в ДС «Мегаспорт», — 5111 зрителей.

Три домашние игры ЦСКА собирали на трибунах свыше 10 тысяч человек: с «Локомотивом» (10 868), «Спартаком» (10 235) и московским «Динамо» (10 719).

В настоящий момент дружина Никитина возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Хоккей на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Как это будет
В декабре там сыграют Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент