ЦСКА лидирует среди московских команд по посещаемости

ЦСКА занимает первое место среди московских клубов Континентальной хоккейной лиги по посещаемости, информирует официальный сайт «армейцев».



Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19



С начала регулярного чемпионата подопечные Игоря Никитина провели семь домашних матчей, которые в общей сложности посетили 55 324 зрителя (средний показатель — 7903).



«Спартак», также выступающий на «ЦСКА-Арене», собирает на домашних матчах в среднем 7358 болельщиков, а «Динамо», проводящее домашние игры в ДС «Мегаспорт», — 5111 зрителей.



Три домашние игры ЦСКА собирали на трибунах свыше 10 тысяч человек: с «Локомотивом» (10 868), «Спартаком» (10 235) и московским «Динамо» (10 719).

В настоящий момент дружина Никитина возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.