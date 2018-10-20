Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — СПАЛ
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Хартли: не считаю, что в игре «Авангарда» есть какие-то проблемы

Хартли: не считаю, что в игре «Авангарда» есть какие-то проблемы
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы хорошо начали и контролировали большую часть игры, но вратарь соперника действовал очень хорошо, вплоть до самого последнего броска в игре. Команда соперника дотерпела до победной шайбы.

Я не считаю, что в нашей игре есть какие-то проблемы, просто в последнее время мы не можем забить, хотя хорошо играем. Вратари соперников в последних матчах действуют очень здорово, я сочувствую нашим игрокам, что складывается такая ситуация», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв

Омская команда проиграла пять из последних шести матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент