Хартли: не считаю, что в игре «Авангарда» есть какие-то проблемы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Мы хорошо начали и контролировали большую часть игры, но вратарь соперника действовал очень хорошо, вплоть до самого последнего броска в игре. Команда соперника дотерпела до победной шайбы.



Я не считаю, что в нашей игре есть какие-то проблемы, просто в последнее время мы не можем забить, хотя хорошо играем. Вратари соперников в последних матчах действуют очень здорово, я сочувствую нашим игрокам, что складывается такая ситуация», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв



Омская команда проиграла пять из последних шести матчей.

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