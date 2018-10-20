Тертышный: в матче с «Авангардом» «Трактор» сосредоточился на обороне

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1 ОТ).



«В первую очередь хочу поблагодарить ребят за игру, поздравить их с победой. Серьёзно готовились к этому матчу. Знали, что соперник очень хорошо играет в атаке, много бросает, поэтому сосредоточились на обороне. Понимали, что придётся очень много играть в обороне и ждать своих моментов на контратаке, поэтому очень много игры было в нашей зоне.



Опять же, ребята справились, вратарь очень хорошо сыграл. Все отскоки, которые были на пятаке, старались подчищать. Дождались овертайма, сумели реализовать момент и выиграть матч. Опять же, ребят хочу поблагодарить за домашнюю серию. Молодцы, хорошо сработали. Сейчас немного отдохнём и будем готовиться к поездке.



Четыре очка Шарова в двух матчах? В принципе, ребята уже в том году доказали, что могут играть в основном составе, приносить пользу, поэтому здесь ни о каком доверии не идёт речи. Ребята забивают, отдают, и другого я от них и не ожидаю. В том году они этим же и занимались, поэтому молодцы, пусть дальше так и продолжают», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Хартли: не считаю, что в игре «Авангарда» есть какие-то проблемы