Нападающий «Сент-Луиса» Никита Сошников будет набирать форму в клубе АХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников был отдан в аренду клубу Американской хоккейной лиги «Сан-Антонио Рэмпэйдж», информирует агентство Дэна Мильштейна.



Россиянин проведёт в команде из штата Техас пять матчей, чтобы набрать форму после длительного восстановления от травмы. Сошников пропустил тренировочный лагерь и старт сезона из-за сотрясения мозга, полученного на тренировке.



Сошников перешёл в «Сент-Луис» в ходе минувшего сезона из «Торонто Мэйпл Лифс». В 12 матчах регулярного сезона-2017/18 за «музыкантов» 24-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Никита принял участие в чемпионате мира — 2018, где в четырёх играх набрал 3 (0+3) очка.

8 российских хоккеистов, которым нужно возвращаться в КХЛ В Северной Америке их дела не ладятся.