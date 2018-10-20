Медведев: «Авангарду» не хватает напора и свежести в принятии решений

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев поделился эмоциями после поражения в выездном матче с «Трактором» (1:2 ОТ).



«Мы перебрасываем все команды, но броски, которые совершаем, довольно простые для вратарей. Не хватает, наверное, немного напора и свежести в принятии решений. Что с этим делать? Продолжать работать. Такие ситуации уже были. Всё приходит через работу.



Наверное, по игре было видно, что мы действительно потратили много сил, чтобы сравнять счёт. Петров здорово вылез на ворота. Если не получается забить броском, то нужно завезти шайбу с «мясом», что он и продемонстрировал. Хвала ему и почет. У нас предостаточно было моментов, чтобы решить игру в свою пользу в основное время, но команде не повезло.



В чём была проблема в овретайме? Да ни в чём. Бросок, добивание, и всё. Никто вроде не ошибся, все были со своими игроками. Просто нужно переработать этот неудачный период», — цитирует Медведева официальный сайт омского клуба.

Хартли: не считаю, что в игре «Авангарда» есть какие-то проблемы