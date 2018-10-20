Михаил Юньков подписал контракт с «Северсталью»

«Северсталь» подписала соглашение с нападающим Михаилом Юньковым, сообщает пресс-служба череповецкой команды.



Контракт рассчитан до конца текущего сезона. До этого в трёх просмотровых матчах нападающий набрал 1 (0+1) результативный балл при показателе полезности «+1».



В минувшем сезоне 32-летний хоккеист защищал цвета ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф Юньков забросил две шайбы в шести встречах.



Ранее Михаил защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард». Юньков сыграл 501 матч в КХЛ и набрал 136 (53+83) очков, проводя в среднем за встречу чуть менее 14 минут.

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