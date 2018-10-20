Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Дженоа»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Михаил Юньков подписал контракт с «Северсталью»

Михаил Юньков подписал контракт с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» подписала соглашение с нападающим Михаилом Юньковым, сообщает пресс-служба череповецкой команды.

Контракт рассчитан до конца текущего сезона. До этого в трёх просмотровых матчах нападающий набрал 1 (0+1) результативный балл при показателе полезности «+1».

В минувшем сезоне 32-летний хоккеист защищал цвета ХК «Сочи» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф Юньков забросил две шайбы в шести встречах.

Ранее Михаил защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Авангард». Юньков сыграл 501 матч в КХЛ и набрал 136 (53+83) очков, проводя в среднем за встречу чуть менее 14 минут.

Юньков: первый матч в «Северстали» получился хорошим — команда выиграла
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент