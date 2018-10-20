Орсаг: «Слован» хотел победить, но у «Спартака» было больше моментов

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Знали, что нас ждёт серьезный соперник. Мы приехали, чтобы продолжить победную серию. Не получилось. Сегодня не хватило упорства.



У «Спартака» было намного больше моментов. В первой половине встречи мы дали сопернику слишком много возможностей. Например, при выходах «2 в 1», «3 в 2». Вторую часть матча сыграли лучше. Будем учиться на этих ошибках», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.



Проиграв в Москве, «Слован» прервал серию из пяти победных результатов. «Спартак» выиграл первую встречу после отставки Вадима Епанчинцева.

В «Спартаке» устали нянчиться с Епанчинцевым. Кто будет новым тренером? Вадим Епанчинцев уволен с поста главного тренера красно-белых.