Воронин — об отставке Епанчинцева: такие изменения дают встряску

Нападающий «Спартака» Артём Воронин поделился эмоциями после домашней победы (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом».



«Хороший матч, но всё равно есть пища для размышлений, потому что в третьем периоде дали сопернику очень много пространства. Надо не давать сопернику вздохнуть на протяжении трёх периодов, над этим необходимо работать. Сегодня сдерживали их, а в определённый момент Никонцев выстрелил. Нам не везло в ходе игры? Было дело. Но если бы всё залетало у нас, то фамилии были бы написаны золотыми буквами. Будем работать. Такой плотный календарь, поэтому нужно быстрее забыть эту игру.



Что изменилось после отставки Епанчинцева? Я на лёд вышел. В принципе, сегодня такая игра была, словно начало чемпионата. Такие изменения дают встряску. Про последние игры ничего не могу сказать, потому что мало находился с командой и тренерским штабом. Мы ждали отставку? Никогда об этом не думал и никогда никому такого не пожелаю. Просто у меня была отдельная ситуация. В команде ничего такого не было. Моя ситуация – это моя ситуация. У команды своя ситуация. Никому зла не желаю. В раздевалке никаких разговоров на эту тему не было», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В «Спартаке» устали нянчиться с Епанчинцевым. Кто будет новым тренером? Вадим Епанчинцев уволен с поста главного тренера красно-белых.