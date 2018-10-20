Таффе: у «Спартака» скоростная команда, с хорошими российскими игроками

Нападающий «Слована» Джефф Таффе подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Братиславы прервал победную серию из пяти игр.



«Обидное поражение. Немного не повезло в концовке, но мы были недостаточно хороши сегодня. Дали слишком много свободного пространства сопернику. Необходимо лучше действовать в обороне.



Сильные стороны «Спартака»? Быстрая, скоростная команда, с хорошими российскими игроками. Защитники здорово помогают нападающим.



Пятиматчевая победная серия? Мы поймали свою игру, что позволило догнать конкурентов в борьбе за место в плей-офф», — сказал Таффе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

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