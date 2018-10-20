Белов: «Витязь» сыграл неправильно, мы увязли в плотной обороне «Динамо» Р

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Соперник хорошо играл. Я бы хотел отметить действия в обороне, потому что мы изучали, готовились, тем не менее по большому счёту не получилось. «Витязь» увяз в плотной обороне. Ключевой момент — игра в неравных составах.



Пятиминутное большинство у нас было, но, к сожалению, не забили. Последние полторы минуты бригады большинства сыграли безобразно, не создали напряжения под воротами, не бросили. Такая игра была — эмоций много и желания, а сыграли неправильно», — приводит слова Белова официальный сайт подмосковной команды.

«Витязь» проиграл во второй раз за последние шесть матчей. Рижане в свою очередь одержали вторую победу подряд — в прошлой игре они оказались сильнее московского «Спартака».