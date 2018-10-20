Две голевые передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Деймона Сиверсона хозяева ответили точным броском Трэвиса Конечны. Нолан Патрик вывел «лётчиков» вперёд, но «дьяволы» восстановили равновесие благодаря Брайану Бойлу. В концовке встречи в ворота гостей влетели три шайбы, авторами которых стали Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Скотт Лотон.



Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников.