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Две голевые передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

Две голевые передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Девилз» со счётом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Деймона Сиверсона хозяева ответили точным броском Трэвиса Конечны. Нолан Патрик вывел «лётчиков» вперёд, но «дьяволы» восстановили равновесие благодаря Брайану Бойлу. В концовке встречи в ворота гостей влетели три шайбы, авторами которых стали Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Скотт Лотон.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 2
1:1, 1:0, 3:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Сиверсон (Юханссон, Вуд) – 04:07 (5x4), 1:1 – Конечны (Санхайм, Уил) – 10:41 (5x4), 2:1 – Патрик (Ворачек) – 38:56 (5x5), 2:2 – Бойл (Батчер, Холл) – 42:25 (5x4), 3:2 – Ворачек (Проворов, Санхайм) – 56:50 (5x5), 4:2 – Симмондс (Жиру, Проворов) – 58:55 (en), 5:2 – Лотон (Ворачек, Лехтеря) – 59:36 (en)
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